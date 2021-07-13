Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiğe rağmen drift yaptılar

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu´nda araçlarıyla drift yapan 2 sürücü, kendilerinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.
Ünye'nin Curi mevkisi Karadeniz Sahil Yolu´nda dün gece kimliği henüz belirlenemeyen 2 sürücü, araçlarıyla trafiğe rağmen drift yaptı. Ulaşım aksarken, drift yapanlar, can güvenliğini hiçe saydı. Yoldan geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir otomobilin plakasının söküldüğü görüldü. Polis, drift yapan sürücülerin tespiti için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-07-13 13:34:01
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