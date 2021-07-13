Denetimli serbestlik sayesinde iş yeri sahibi oldu

Ordu’da, ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra denetimli serbestlikle özgürlüğüne kavuşan bir kişi, eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları için hazırlanan proje kapsamında hem işyeri sahibi oldu hem de 5 kişiye istihdam sağladı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında Ordu’da yaşayan M.A., hibe desteği aldı. Proje kapsamında 39 bin lirasını İŞKUR’dan hibe desteği olmak üzere toplamda 80 bin 500 TL bütçe ile Ordu Organize Sanayi Bölgesi’nde otomobil bakım onarım servisi açtı. Açık ceza infaz kurumunda kaldığı dönemde kademe bölümünün motor departmanında motor ve alt bakım üzerine çalışan ve öncesinde de bir süre ustalık yapan M.A., açtığı işyerinde 5 kişiye de istihdam sağladı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen işyeri açılışında konuşan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, 2005 yılında Adalet Bakanlığı’na bağlı kurulan Denetimli Serbestlik Müdürlükleri’nin, mahkemece hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişilerin, toplum içerisinde denetim ve takiplerini yaparak, bir taraftan hükümlülerin, toplum içerisinde cezalarını çekmelerini sağlarken, diğer taraftan da suçtan uzak durmalarını ve onları yeniden topluma kazandırılması ile meslek edinmeleri için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Aktaş, “Modern, çağdaş ve profesyonel bir adalet sistemi için denetimli serbestlik sisteminin kurulduğu günden bugüne denetimli serbestlik çalışmalarının etkinliği ve kapsamı çeşitli yasal düzenlemeler ile genişletilmiştir ve genişletilmeye devam edilmektedir. Ceza infaz kurumundan salıverilen ve denetimli serbestlik sistemine giren hükümlülere suç türüne ve ihtiyaçlarına göre çeşitli programlar sunulmaktadır. Bu programlar dahilinde birçok konuda seminer, konferans ve kurslara katılımları sağlanarak hayata tutunmalarına destek olmak ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için bir meslek edinmeleri amaçlanmaktadır. Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından vatandaşımıza dokunan, eski hükümlülerin hayata tutunmaları adına çok güzel ve örnek çalışmalar yapılmaktadır, bunlardan en önemli olanlardan bir tanesi de İŞKUR hibe desteği kapsamında gerçekleştirdiğimiz hükümlülerin meslek edinerek kendi işlerini kurmalarına yönelik yapılan proje çalışmalarıdır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar hazırlanan projelerden sekiz tanesi kabul edilmiştir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yaptığı çalışmalarla bireye umut olmaya, topluma güven vermeye devam edecektir” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve katılımcılar, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından yapılan dua ile işyerinin açılışı gerçekleştirildi.

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