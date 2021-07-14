Ordu’da aranan şahıslar yakalanıyor

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Ordu’da son bir hafta içerisinde değişik suçlardan aranması olan 62 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 40’ı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 511 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5 kişiye emre aykırı davranıştan, 3 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 10 kişiye kimliği bildirmemekten, 28 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 62 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 40’ı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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