CHP'li Torun: Fındık fiyatı 35 lira olarak açıklanmalıdır



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Üretici bahçeye girmeden, fındık fiyatı 35 lira olarak açıklanmalıdır" dedi.

CHP milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik bir heyetle Karadeniz turuna başladı. Bu kapsamda Ordu´ya gelen CHP heyeti, 19 ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Sorunları dinleyecek olan heyet, halka çözüm önerilerini anlatacak. Ordu turu öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Torun, Ordu´nun en büyük sorununun fındıktaki belirsizlik olduğuna dikkat çekerek, "40 kişilik bir heyetle bugün Ordu´dayız. Ordu´muzun da büyük sorunları var. Şu anda en büyük sorunumuz fındıktaki belirsizliktir. Maalesef bu iktidar bir fındık politikası belirlemekten bile acizdir. Fındık üreticimiz, bu iktidarın elinde, yabancı şirketlerin insafına terk edilmiştir. Bunun yanında neredeyse yeni hasat mevsimi gelmiş ama hala taban fiyatlar açıklanmamıştır. Biz Ordu´dan iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; üretici bahçeye girmeden, fındık fiyatı 35 lira olarak açıklanmalıdır" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-07-14 11:37:53



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