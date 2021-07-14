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Başkan Güler'den genç iş adamlarına tavsiyeler: “Vizyonunuzu büyük tutun” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: "Akdeniz-Karadeniz yolu ile 6 saatte Akdeniz’e iniyoruz" “Yatay büyümelerinden ziyade dikey büyümeyi hedefleyin"

İHA

Başkan Güler'den genç iş adamlarına tavsiyeler: “Vizyonunuzu büyük tutun” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: "Akdeniz-Karadeniz yolu ile 6 saatte Akdeniz’e iniyoruz" “Yatay büyümelerinden ziyade dikey büyümeyi hedefleyin"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Genç İş İnsanları Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Ordu’nun ufku açık ve vizyon sahibi girişimcilere ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Güler, gelişen ve büyüyen Ordu için yapılacak her türlü yatırıma Büyükşehir Belediyesi olarak kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

“Vizyoner olun”
Gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu’nun daha güzel hale gelmesi için herkese düşen sorumluluk var. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerek” dedi.
Başkan Güler açıklamalarına şöyle devam etti:
“İş insanı olduğunuz için sizin ilk hedefiniz para kazanmak. Para sizin motivasyon kaynağınız. Para kazanmak ve zengin olmak bir şey değildir. Önemli olan varlıklı olmaktır. Zengin olmak ile varlıklı olmak çok farklı durumlardır. Sizler hem zengin olun hem varlıklı olun. Varlıklı olmak aynı zamanda vizyoner olmaktır. Aynı zamanda yaşam kalitesinin daha da artırılmasıdır. Ordu çok güzel bir şehir. Genç iş insanlarımızın o geniş ufukları ile bu şehrimizi daha da güzel hale getirelim. Daha varlıklı, huzurlu ve yaşanılabilir bir şehir yapalım. Bu şehirde, gülmeyi ve selamlaşmayı yayalım. Şehir olarak bunlar bizim yapabileceğimiz şeylerdir”

“Yatay büyüme değil dikey büyümeyi hedefleyin”
Gelecek için yeni bir Ordu hazırladıklarını belirten Başkan Güler, “Ben size bir Ordu hazırlıyorum. Yeni bir Ordu vizyonu hazırlıyorum. Yoksa Belediye olarak, çöp, asfalt, kaldırım vs. bunlarla zaman geçirebilirdik. Ama biz güzel insanların var olduğu şehri daha da yaşanır hale getirmek için çabalıyoruz. En temel hedefimiz vizyondur. Siz genç iş insanı arkadaşlarımızın yatay büyümelerinden ziyade dikey büyümelerini istiyoruz. Hepinizin vizyonu geniş insanlar olduğunuzu biliyorum. Şehrimize ilave neler yapabileceğinizi de biliyorum. Onun için sizlere her daim kapımız açık olacak. Biz sizin yanınızda ve sizlerin destekliyoruz” diye konuştu.

“KaradenizAkdeniz yolunun farkına varalım”
Ordu’nun konumu itibari ile birçok pazara yakın olduğunu ve yapılan altyapı yatırımları ile bunun daha da kolay olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Ordu’yu nasıl aşacaksınız? Dışarıya nasıl açılacaksınız? Afrika, Asya, Balkanlar, Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarına yakınız. Biz SamsunGiresun ve Sivas ve Tokat’ın komşusu değiliz. AkdenizKaradeniz yolu ile 6 saatte Akdeniz’e iniyoruz. Ordu bunu konuşmuyor. Sivaslı ve Kayserililer bunu konuşuyor. Ama bizim Ordulular bunu konuşmuyor. Bizde, Fatsa’ya o yapıldı. Ünye’ye bu yapılmadı. Ya da Altınordu’ya bu yapıldı. Gölköy’e bu neden yapılmadı, bunu konuşuyor. Biz Büyükşehiriz. Biz artık kasaba değiliz. Biz ufak bir şehir değiliz. Önce kafamızı değiştirmemiz lazım. Elimizde olanların değerini bilmemiz gerek” diye konuştu.

“Bu şehrin şehrülemini benim”
Şehirlerin yönetimlerinin kendilerine emanet edildiğini vurgulayan Başkan Güler, “Biz bu şehrin şehrüleminiyiz. Sizlerde bu emanetin birer parçasısınız. Bizler bu görevlerde geçiciyiz. Bugün biz varsak yarın sizler bu görevlerde olacaksınız. Sizler görevlerinizi ve sorumluluklarınızı yeniden tanımlayın. Dürüst ve işinizi doğru yaparsanız parayı rahatlıkla kazanırsınız. Sizler bu konuda kendinizi fazlasıyla göstermiş durumdasınız” ifadelerini kullandı.

“Ordu’nun geleceğinde söz sahibi olmak istiyoruz”
Ordu Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Sadık Bora Çakmak, “Kendi jenerasyonumuz ile Ordu’da yapılamayan, başarılamayacak bir iş olmadığını düşünüyoruz. Yeter ki bizlere destek verilsin. Bizler her bir arkadaşımız bu şehirde ne yapabiliriz bunu düşünüyoruz. Ordu’nun geleceğinin bu jenerasyon ile çok daha iyi olacağından şüphemiz yok. Bazı sıkıntıların çözümü konusunda bizlere destekleyeceğinizden eminiz. Sizlerle bugün burada olmak bizleri onure etti. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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