Ordu’da polislere ve memurlara ‘etkili iletişim ve stres’ eğitimleri

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen eğitim iş birliği kapsamında Ordu ve ilçelerinde görev yapan 900 civarındaki emniyet mensubuna ‘Etkili İletişim Teknikleri ve Öfke Yönetimi’ eğitimi verildi.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet ve Ünye Yerleşkeleri’nde dört oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitim programında emniyet mensupları, görevlerini yaparken vatandaşla ilişki esnasında kullanacakları etkili iletişim teknikleri ve öfke yönetimi konusunda bilgilendirildi.

Cumhuriyet Yerleşkesinde gerçekleştirilen programa katılan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesinin bütün eğitim olanakları ile emniyet mensuplarının her zaman yanında ve destekçisi olduğunu belirterek kendilerine mesleki yaşamlarında başarılar diledi.

Emniyet mensuplarına verilen eğitim programında yaptığı sunumda Doç. Dr. Taşkın Kılıç empati, etkili dinleme, etkili beden dili kullanımı ve üslup konularında; Öğr. Gör. Dr. Zafer Özkan ise öfkenin nedenleri ve öfke yönetimi konularında dinleyicileri bilgilendirdi.



Fatsa Kaymakamlığı personeline ‘Stres Yönetimi’ eğitimi

Öte yandan ODÜ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Psikiyatr Dr. Deniz Deniz Özturan tarafından Fatsa Kaymakamlığı personellerine de ‘Stres Yönetimi ve Motivasyon’ eğitimi verildi. Eğitim kapsamında is hayatındaki stres faktörleri, stresle baş etme yöntemleri ve çalışanların motive olabilecekleri teknikler ele alındı.

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