Ordu’da, '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' kapsamında 15 Temmuz Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yılında tüm Türkiye’de sabah saatlerinde başlayıp devam eden programlar, Ordu’da da sürüyor. Sabah saatlerinde Ordu Garnizon Şehitliği ziyareti ile başlayan ve gün içinde çeşitli etkinlikler devam eden program, Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Meydanı’nda sürüyor. Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, sonrasında ise İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur’anı Kerim okunan programda dualar edildi.



“Türk milletinin bir sabrı olduğunu herkesin bilmesi lazım”

Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz gecesinin sadece bir kalkışma değil, bir işgal gecesi olabileceğini söyledi. Bu kalkışmadan ders çıkartılması gerektiğine değinen Başkan Güler, “Bu iş tarihteki 5 yıl önceki bir olayın başarıyla bastırılmasının kutlanması gecesi değil, bundan çok ders almamız lazım. Geleceğimiz de bu noktaya çok yakından bağlı. Ülkemizin şu anda karşılaştığı durum da buna çok yakından bağlı. İyi analiz etmemiz lazım. Vicdanlı ve temiz kalpli olabiliriz ama Türk milletinin bir sabrı olduğunu herkesin bilmesi lazım. Sadece içeridekiler değil, dışarıdakilerin de bunu bilmesi lazım. Onun için bizim her daim teyakkuz içerisinde olmamız gerekiyor. Erdemli, cesur bir şekilde delikanlıca bu çalışmaların içinde bulunmamız lazım. FETÖ borsasına alet olmamamız, gözümüzü dört açmamız, kenetlenmemiz lazım. Eğer böyle olduğumuz takdirde Türkiye’nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Hatta biraz daha yerel yönetici olarak ifade etmem gerekirse, Ordu’nun önünün çok açık olduğunu görüyorum, her iki anlamda” dedi.



“Ülkemizde kahramanlar bitmez”

Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel ise, 15 Temmuz destanının 5’inci yılında tüm şehitlere rahmet, kahraman gazilere ise sıhhatler diledi. O kanlı gecenin asla unutulmayacağını ifade eden Vali Sonel, “Kolay değil, adı alçakça FETÖ olan ve adı alçakça diğer terör örgütleri PKK'sı DHKPC'si, DEAŞ'ı her ne olursa olsun, bu ülkeye zarar verecek bütün oluşumlar için o 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan canlarını seve seve bu aziz vatana feda eden şehitlerimiz varsa, canının bedeninin her tarafını gözünü kırpmadan feda eden kahraman gazilerimiz varsa, hiç merak etmesinler. Üç günlük dünya zaten. Allah bizlere de şehadet mertebesini nasip etsin. Bu ülkede ne Ömer Halisdemir’ler biter, ne Fetih Sekin’ler biter, ne Muhammet Fatih Safıtürk’ler biter, ne de o akşam ve şu an görevde olan Davut Ala komutanlar, Turgut Arslan müdürler biter” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, belediyenin sanat galerisinde, 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması izlenildi.

Çok sayıda protokol ve vatandaşların katılım sağladığı program, sabaha kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.