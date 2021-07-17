Destici: OHAL´in bir müddet daha Türkiye´de devam etmesinden yanayız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Destici: OHAL´in bir müddet daha Türkiye´de devam etmesinden yanayız

DHA

Destici: OHAL´in bir müddet daha Türkiye´de devam etmesinden yanayız


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)  BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Olağanüstü Hal´in (OHAL) bir müddet daha Türkiye´de devam etmesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içerden sürüyor. Bunu da her noktada gözlemliyoruz" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu´ya geldi. Destici, ilk olarak parti mensuplarıyla bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Destici, Olağanüstü Hal´in 2023 yılına kadar uzatılmasından yana olduklarını söyledi. Tehdidin dışarıdan ve içeriden sürdüğünü kaydeden Destici, "OHAL; kanunlarının uzatılması meselesine gelince; bunun da Türkiye açısından gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bizim orada tek bir uyarımız oldu. Dedik ki; bu 3 yıl değil de, 2 yıl olabilir. Neden; çünkü 2023 yılında seçimler var. 2023 sonrasına da yeni seçilecek meclis karar versin. Yani şimdiki meclis 2023 yılı sonrasıyla ilgili tasarrufta bulunmasın, 2023´e kadar uzatalım, 2023´ten sonra gelen Meclis de uzatıp, uzatmamayı kendisi karar versin. Biz çok demokratik, iyi niyetli olarak bu teklifi yaptık. Yoksa biz normal olarak elbette ki, olağanüstü halin bir müddet daha Türkiye´de devam etmesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içerden sürüyor. Bunu da her noktada gözlemliyoruz" diye konuştu.
Konuşmasının devamında CHP ile HDP´yi eleştiren Destici, "Köy koruyucularının aldığı ücret HDP´yi rahatsız eder. Çünkü HDP, PKK belli bir dönem direkt köy koruyucularını hedefe aldı. Onların ailelerine saldırdı. Onları şehit etti. Unutmayalım köy koruyucularımızı direklere astıkları günleri. HDP bundan rahatsız olur, çünkü PKK´nın partisi. Peki CHP niye rahatsız oluyor. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve vatandaşımızın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2020 yılında depremde zarar gören bölgelere ve vatandaşlara desteğe niye hayır deniliyor? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Şayet bu bir torba yasa olduğu için mi yoksa, toptan OHAL uzatıldığı için hepsine karşı çıkılıyorsa pekala komisyonda ayrışabilir. 'Biz bu maddeye karşıyız, bu maddenin yanındayız' denebilir. Genel Kurul'da da aynı şekilde bir tavır gösterilebilir. Onun için herkesin buna toptan yaklaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak açık ve net; koruyucularımızın asgari ücret altında maaş almasını doğru bulmuyoruz ve yasanın bu bölümünü sonuna kadar destekliyoruz. Yine 2020 yılı hatta öncesi ve sonrası olabilir, depremden ve doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın desteklenmesinin de sonuna kadar yanındayız. Bunu da destekliyoruz" ifadelerinde bulundu.DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-07-17 20:08:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu kongresinde rahatsızlandı
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu kongresinde ...
Özkan, yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Özkan, yeniden başkan seçildi
Başkan Tavlı: "Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldık"
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: "Kurban Bayramı için tüm tedbirleri ...
Gurbetçiler Karadeniz'de
YEREL HABERLER Gurbetçiler Karadeniz'de
Besiciler uyardı: “Kurbanlık hayvanlar tükenmek üzere" Ordu’da kurbanlık hayvanların büyük bir kısmı satıldı, besicilerin elinde sınırlı sayıda hayvan kaldı Besici Şenel Tunç: “Son günü bekleyenler bu sene yanılacaklar”
YEREL HABERLER Besiciler uyardı: “Kurbanlık hayvanlar tükenmek ...
Ünye’de ev tekstil atıkları ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Ünye’de ev tekstil atıkları ekonomiye kazandırılacak
Karadeniz’de yelken ve kano şöleni
YEREL HABERLER Karadeniz’de yelken ve kano şöleni
Kumru-Niksar yolunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kumru-Niksar yolunda çalışmalar sürüyor
Altınordu’da beton yol seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol seferberliği sürüyor
Ordu’da '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'
YEREL HABERLER Ordu’da '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve ...
Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye ...
15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri anıldı
Fatsa’da yaz etkinlikleri doyasıya geçiyor
YEREL HABERLER Fatsa’da yaz etkinlikleri doyasıya geçiyor
Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları Ordu’da üretiliyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formaları ...
15 Temmuz şehitleri anıldı Ordu Valiliği tarafından Garnizon Şehitliğinde anma programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri anıldı Ordu Valiliği tarafından ...