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Sakin şehre turist akını: Nüfus 5’e katlandı Ordu’nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesi, turistlerin akımına uğradı Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: “Ege ve Akdeniz’i aratmıyor, sahiller doldu, nüfus neredeyse 5’ katlandı”

İHA

Sakin şehre turist akını: Nüfus 5’e katlandı Ordu’nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesi, turistlerin akımına uğradı Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: “Ege ve Akdeniz’i aratmıyor, sahiller doldu, nüfus neredeyse 5’ katlandı”

Ordu’nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, pandemi sonrası normalleşme ve Kurban Bayramı nedeniyle kentte yoğun bir turist akımının olduğunu, mevcut nüfusun neredeyse 5’e katlandığını söyledi.
Ordu’nun, dünyada 161’inci sıradaki ‘sakin şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesi, kıyı şeridi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi’nin ilçede yürüttüğü çalışmaların ardından çehresi değişen ilçede, Kurban Bayramı tatilinin de gelmesi ve yaz sıcaklarının artması ile birlikte yoğunluk yaşanıyor. Plajların tam anlamıyla dolu olduğu ilçede turistlerin de gelmesi ile birlikte nüfus neredeyse 5’e katlanırken, vatandaşlar ise memnun kaldıklarını belirtiyor.

“Yoğun bir talep var, nüfus neredeyse 5’e katlandı”
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçenin kıyı şehri olmasından ve havaların sıcak seyretmesinden dolayı turist akını olduğunu söyledi. Başkan Tandoğan, “Şu anda nüfusumuzun neredeyse 5 katına çıktığını söyleyebilirim. Gerçekten yoğun bir talep var. Özellikle kıyı şeridi şuanda tam anlamıyla dolu ve plajlarımız da aynı şekilde tıklım tıklım dolu. Bundan da aslında memnunuz, çünkü pandemi sonrasında esnafımız zor durumdaydı. Pandemi sonrasında ilçemizde bir hareketlilik başladı ve bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte sorunlarımız da başladı, altyapımızın bu konuda eksik olduğunu gördük. Çünkü kendi nüfusumuza göre yapılan altyapı, biranda nüfusun çoğalması ile beraber yetersiz kaldı. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.
“Turizm anlamında ve kıyıdaki deniz turizmi anlamında yaptığımız yatırımlar vardı. Bununda şuanda karşılığını aldığımızı düşünüyorum” diyen Tandoğan, “Çünkü gelen izlenimler, anlatılanlar ve konuşulanların bu yönde olduğunu gördük. İnşallah bir sonraki yıla daha fazla önem verip, daha fazla altyapı ile beraber eksikliklerimiz görüp, gidermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Ege ve Akdeniz’i aratmıyor, sahiller doldu”
Sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinin şuandaki durumda Ege ve Akdeniz’i aratmadığını sahillerin tam anlamıyla dolu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Tandoğan, şunları söyledi:
“Perşembe ilçesi, sakin şehir statüsünde olan, dünyada 161’inci sakin şehir statüsünde olan bir ilçe. Gerçekten Vona’mız tabiatı, doğasıyla, deniziyle, koylarıyla görülmeye değer bir yer. İnanın şuanda Ege ve Akdeniz Bölgesini aratmayacak durumda, sahillerimiz tıklım dolu, hiç bu kadar yoğunluk olmuyordu. Bu sene pandemiden sonra insanların demek ki hem Karadeniz özlemi, hem de artık küresel ısınmadan dolayı epey bir hareketlilik oldu.”
Tatil için il dışından gelen vatandaşlar ise yoğun bir kalabalık akımı olduğunu, insanların ellerinden geldiği kadar mesafeye dikkat ettiğini belirtti. Sahillerin, ekipler tarafından sürekli olarak kontrol edildiğini ve temizlendiğini ifade eden vatandaşlar, çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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