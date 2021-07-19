Başkan Tavlı, kurban pazarlığı yaptı, vatandaşların bayramını kutladı

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kurban Bayramı arifesinde yoğunluğunun yaşandığı hayvan pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Tavlı, gezi sırasında karşılaştığı pazarlığa da eşlik ederek satıcının ve alıcının anlaşmasını sağladı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kurban Bayramı arefesinde Belediye Hayvan Pazarını ziyaret etti. Beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ilgililer ile birlikte pazar yerini ziyaret eden Başkan Tavlı, vatandaşların bayramlarını da kutladı. Başkan Tavlı'nın ziyaretinde kimi zaman ilginç anlar da yaşandı. Bir kurbanlık alışverişine denk gelen Tavlı, alıcı ve satıcı arasında ki pazarlığı yaptı. Sıkı pazarlık sonucu 13 bin liraya anlaşma sağlayan Başkan Tavlı, alıcı ve satıcıya hayırlı olmasını diledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya hayvan pazarını ziyaretinde vatandaşlardan teşekkür geldi. Vatandaşlar, pazarda yeni yapılan düzenlemelerden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Başkan Tavlı ziyaretinde ayrıca, hayvan pazarında vatandaşların çay içebilecekleri, rahatlıkla namazlarını kılabilecekleri ve dinlenebilecekleri yeni bir kapalı alan yapacaklarının müjdesini de verdi.

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