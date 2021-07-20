Ordu´da bayramın ilk günü teleferik kuyruğu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da, Kurban Bayramı´nın ilk gününde teleferiğe ilgi yoğun oldu. 9 günlük bayram tatili nedeniyle kente gelen yerli ve yabancı turistler, 530 rakımlı Boztepe´ye çıkmak için teleferik önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Ordu'da manzarasıyla 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezi ve seyir terası olan Boztepe, Kurban Bayramı´nın ilk günü ilgi odağı oldu. Binlerce yerli ve yabancı misafirin akın ettiği Boztepe, bu bayram kalabalığa ev sahipliği yaptı. Kentin en önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe´ye çıkmak için turistler, teleferiği tercih edince istasyon önünde metrelerce kuyruk oluştu.
`ÇOK KEYİFLİ´
Turist rehberi Hamdi Özbek, İstanbul´dan Ordu´ya turist getirdiğini belirterek, "Kurban Bayramı´nda 18 ayın ardından büyük bir hareket yaşadık. Bölgede 10 grubumuz var. İnşallah daha iyi olacak. Pandemi şartlarına göre de tedbirlerimizi alarak turizme yeniden başladık. Ben İstanbul´dan buraya yerli turist getirdim ama arkadaşlarım Arap ülkelerinden yabancı turist getirdiler. Avrupalı turist daha gelmeye başlamadı. Teleferik çok keyifli" dedi.
`HEYECANLIYDI´
Teleferikle Boztepe´ye çıkan Hikmet Çakırbey Ayan ise 1 saat binmek için beklediklerini kaydederek, "Biz Adana´dan turla geldik. Karadeniz turuna çıktık. Şu an durağımız Ordu. Sadece bayram olduğu için teleferik tercih edilmemeli çünkü çok güzel ve keyifli. Biz teleferiğe binmek için ve bilet almak için 1 saat bekledik. Beklediğimize değdi. Boztepe çok güzel ve eğlenceliydi. Teleferiğe binmek de çok heyecanlıydı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-07-20 15:29:00
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