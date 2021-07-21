Bulaşıcı hastalık riski nedeniyle sakatatlar toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmeli

Kurban Bayramı süresince kesilen hayvanların organlarının gelişi güzel atılmasının “hidatik kist” olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği belirtildi.

Hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini belirten Fatsa Belediyesi Çevre Mühendisi Erdem Yuva, kurban kesiminin ardından kalan parçaların mümkün olduğunca imha edilebileceğini, toprağa gömülüp üzerine kireç açılabileceğini belirtti. Kurban Bayramı’nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kesinlikle kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini ifade eden Yuva, “Kistli organ ve sakatatların kedi ve köpeklere yem olarak verildiğinde hastalığın yayılarak kistleri yiyen köpeklere mikrop bulaşır ve bu hayvanlar da paraziti etrafa yayarak insanlara bulaştırabilir. Kesilen hayvanların sakatatlarının gelişi güzel çöpe atılması 'hidatik kist' olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabilir ve bu hastalık ölümlere kadar yol açabilir. Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanların ciğerleri ve diğer organlarında kistlere rastlanması durumunda bu organlar kesinlikle kedi, köpek gibi hayvanlara verilmemelidir” dedi.

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