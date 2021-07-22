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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da araç yangını

İHA

Ordu’da araç yangını

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 BR 528 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlerin yükseldiği aracı söndürerek, yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonucu araçta maddi hasar oluşurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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