Çevreye atılan kurbanlık atıkları, belediye ekiplerince temizlendi

Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!

Ordu'nun Kumru ilçesinde yol kenarlarına bırakılan kurbanlık hayvanların atıkları, belediye ekiplerince temizlendi.

Kumru ilçesinde Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlıkların atıkları, bilinçsiz vatandaşlar tarafından yol kenarlarına ve boş arsalara bırakıldı. Hastalık riskine karşı kireçli bir şekilde gömülmesi gereken kurbanlık hayvanlardan kalan atıkların uygunsuz bir şekilde atıldığı gören vatandaşlar, belediye yetkililerine bilgi verdi. İş makineleri ile alana giden belediye ekipleri, hayvan atıklarını toplayarak, bölgelerde temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, kurban atıklarının hem sağlık açısından hem de dini açıdan bu şekilde gelişigüzel çevreye atılmaması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.