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Bayramda teleferik rekoru 5 günde 33 bin kişi teleferiği kullandı

İHA

Bayramda teleferik rekoru 5 günde 33 bin kişi teleferiği kullandı

Ordu’da 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe’ye ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik, bayram tatilinde 5 günde 33 bin kişiyi ağırladı.
Ordu’nun kuş bakışı görünüşünü seyretmek isteyen on binlerce yerli ve yabancı turist bayram boyunca kentin önemli turistik mekânları arasında yer alan Boztepe’ye akın etti. Kurban Bayramı boyunca Boztepe’ye çıkmak için teleferiği tercih eden vatandaşlar, istasyon önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik hattı, özellikle Kurban Bayramı için tatile gelen vatandaşlar ve yerli yabancı turistler olmak üzere 33 bin kişiye hizmet verdi.

Ters Ev’e yoğun ilgi
Ordu Büyükşehir Belediyesinin özgün projeleri arasında yer alan ve görünüşü itibariyle dikkat çeken “Ters Ev” Kurban Bayramı süresince yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Bayram süresince Ters Evi toplamda 9 bin 800 kişi ziyaret etti.

“Ordu’yu kuşbakışı seyretmek istiyoruz”
Uzun kuyrukların oluştuğu istasyonda heyecanla bekleyen vatandaşlar, “Ordu güzel, Ordu’yu tepeden seyretmek daha da güzel. Yenilenen yüzü ile Boztepe Ordu’nun gerçekten de önemli turizm noktalarından birisi haline gelmiş durumda. Çok uzun kuyruk olsa bile oraya çıkmaya değer. Ordu Karadeniz Bölgesinin en güzel şehri. Bu şehri herkesin görmesi gerekir” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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