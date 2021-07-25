Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi memleketi Ordu'da

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)FIRAT Kalkanı bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney'in (26) cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney´in cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla Ordu'ya getirildi. OrduGiresun Havalimanı'nda şehit Astsubay Çavuş Güney için tören düzenlendi. Törene, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile şehidin annesi Emriye, babası Hidayet, kardeşleri Aynur, Nurgül ve Onur Güney ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Emniye Güney, törende fenalaşınca tekerlekli sandaleyey oturtuldu. Şehit Fatih Güney´in cenazesi, törenin ardından Akkuş ilçesi Akpınar Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi, Yeniköy İlkokulu´nun bahçesinde kılınacak cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-07-25 12:44:41



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