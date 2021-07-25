Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi toprağa verildi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney´in cenazesi, OrduGiresun Havalimanı'ndaki törenin ardından Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'ne getirildi. Şehit Güney için burada cenaze töreni düzenlendi. Törene; Ordu Valisi Tuncal Sonel, Ticaret Bakan Yardımcı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, il protokolü, şehit yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Astsubay Çavuş Güney, il müftüsü Dr. İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Akkuş Mustafa KIRLAK
2021-07-25 17:07:48
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