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Bu muhtarlıkta AVM var Ordu’da bulunan bir muhtarlık, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz AVM’ye dönüştürüldü Altınordu Belediyesi’nin büyük destek sağladığı projede bir ay içinde biriken bin 500 adet ürün, hem mahalledeki hem de kent merkezindeki ihtiyaç sahiplerini mutlu edecek

İHA

Bu muhtarlıkta AVM var Ordu’da bulunan bir muhtarlık, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz AVM’ye dönüştürüldü Altınordu Belediyesi’nin büyük destek sağladığı projede bir ay içinde biriken bin 500 adet ürün, hem mahalledeki hem de kent merkezindeki ihtiyaç sahiplerini mutlu edecek

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Oğmaca Mahallesi’ndeki muhtarlık hizmet binası, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz AVM’ye dönüştürüldü. Altınordu Belediyesi’nin destek sağladığı, giyecek eşyaların çoğunluklu olduğu AVM’de bir ay içerisinde biriken bin 500 adet ürün, sadece mahalleye değil, civardaki tüm ihtiyaç sahiplerine de hizmet verecek.
Altınordu ilçesinde bulunan Oğmaca Mahallesi’nde yıllarca ilkokul olarak hizmet veren bina, bir süre önce muhtarlık hizmet binasına dönüştürüldü. Mahalle Muhtarı Cemal Aksu, bazı odaları boşta duran hizmet binasını değerlendirmek istedi. Burada, ihtiyaç sahibi çocuklar için bir ‘Muhtarlık AVM’si’ oluşturmaya karar veren Muhtar Aksu, Altınordu Belediyesi’nin ve vatandaşların da desteğiyle projesini hayata geçirdi.

Yeni doğan bebek kıyafetlerinden çocuk ayakkabılarına kadar bin 500 adet ürün var
Mahalle sakinleri ile buluşmasında Muhtarlık AVM’sini gören Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Mahalle Muhtarı Aksu’yu tebrik ederek, her zaman destek olacaklarını iletti. Başkan Tören, bu örnek projeye çok sayıda ayakkabı, kıyafet, bot ve montların bulunduğu kolileri buraya göndererek projeye destek sağladı. İçerisindeki ürünler ile mağazayı aratmayan ve tamamen ücretsiz olan Muhtarlık AVM’ye vatandaşlardan da destekler geliyor.

“Zamanla daha iyi bir mağaza olacağına inanıyorum”
Oğmaca Mahalle Muhtarı Cemal Aksu, oluşturulan AVM içerisinde yaklaşık bin 500 adet ürün bulunduğunu belirterek, “Köyümüzde sosyal yardımlaşma projesi başlattık. Altınordu Belediye Başkanımızın destekleri ve katkılarıyla burayı daha da ilerlettik. Her türlü ihtiyacımızda kendisine ulaşabiliyoruz. Bu yardımlaşma projesinden sadece bizim köyümüzün ihtiyaç sahipleri değil, Ordu’da tüm ihtiyaç sahipleri yararlanabilecek. Muhtar arkadaşlarımız ile irtibat halindeyiz, onlar bize yönlendirebilir. İhtiyaç sahibi çocuklarımız buraya gelerek istedikleri şekilde giyinebilirler. Buranın, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in de desteğiyle çok daha büyüyeceğine inanıyorum. Burası alışveriş merkezi gibi muhtarlık ama burada para geçmiyor. Biz Altınordu Belediyemize güvenerek bu işe girdik, çok destek aldık. Zamanla buranın daha iyi bir mağaza olacağına inanıyorum. Burayı açalı yaklaşık bir ay oldu ama şuanda bin 500 adet ürünümüz var, gelmeye de devam ediyor” dedi.
Gülay Şenka isimli mahalle sakini de böyle bir projenin burada hayata geçmesinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, “Ve mutlu etti. Bir de Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, burayı ziyaret ettiğinde çok anlamı buldu ve olacaklarını söyledi. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu sadece Oğmaca Mahallesi için değil, tüm Ordu’daki ihtiyaç sahibi çocuklara hizmet verecek bir proje” şeklinde konuştu.

“Burası Muhtarlık AVM’si, tüm ürünler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz”
Buranın ücretsiz bir AVM olduğunu ifade eden Salim Aksu ise, “Muhtarlık AVM’si sadece buradaki ihtiyaç sahiplerine değil, merkezdeki tüm mahallelere hizmet edecek. Buradan duyurumuz olsun, tüm yoksul ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız, yetişkinlerimiz, muhtarlığımız ile irtibata geçip, tüm ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde yapabilirler. Burada yaklaşık bin 500 çeşit ürün var. Pantolon, eldiven, mont, ayakkabı yani aklınıza bir AVM’de gelen tüm eşyalar burada ve tamamen ücretsiz. Gönül işi, bu konuda Altınordu Belediye Başkanımız’a da çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Projeyi çok anlamlı bulduk”
Hayata geçirilen projeyi çok anlamlı bulduklarını belirten Hakan Aksu da, “Biz de Şişli Ordulular Derneği olarak destek çıktık. Daha önce hiç böyle bir proje duymadık. Çok başarılı bulduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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