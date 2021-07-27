Başkan Tören: “Tüm imkanlarımız ile sahadayız”

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, kente genelinde başlattığı alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, güvenli ve konforlu bir ulaşım hedefiyle 72 mahalle için başlattığı toplamda 50 kilometre beton yol seferberliğinde birçok bölgede eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, kesintisiz bir mesai ile yürüttükleri çalışmalarla birçok mahalleyi beton yol konforuna kavuşturan Altınordu Belediyesi, uzun yıllar hizmet bekleyen noktalarda sorunları çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Kurtulmuş Mahallesi’nin 3 sokağında beton yol çalışmaları tamamlanarak hizmete sokuldu.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmalar kapsamında tüm imkanları ile sahada olduklarını belirterek, “Şehir merkezimizde birçok bölgeyi sil baştan yenildiğimiz altyapısı ve üstyapısıyla modern yaşam alanlarına dönüştürdük. Kırsal mahallelerimizde ise yıllardır ulaşımda çileye dönüşmüş sorunlara asırlık yollar ile köklü çözümler üretiyoruz. Dönemimiz sonunda altyapı ve ulaşımı bu şehrin gündeminden sorun olmaktan çıkarmış olacağız inşallah. Bir taraftan şehir merkezinde hem altyapı hem üstyapı çalışmalarımızı yürütürken diğer taraftan kırsal mahallelerimizde süren beton yol seferberliğimizde çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Tamamlanan çalışmamız Kurtulmuş Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Bütün samimiyetimizle, tüm İmkânlarımızla ve tüm ekiplerimizle şehrimize, hemşehrilerimize hizmet yolunda gece gündüz sahadayız. Yaşanabilir bir şehir hedefiyle canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Kurtulmuş Mahallesi Muhtarı Ali Altuntaş ve vatandaşlar ise Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekibe teşekkür ederek, uzun yıllardır bekledikleri hizmete kavuştuklarını ifade etti.

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