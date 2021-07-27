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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı

İHA

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan Samsun istikametine seyir halinde bulunan Nevzat A. yönetimindeki 42 CPH 97 plakalı kamyonet, yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isteyen Semine K. isimli kadına çarptı. Kazayı görenler, yaralanan kadın için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine götürdü, sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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