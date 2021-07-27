Fatsa’nın yollarına asfalt konforu

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı asfalt seferberliğiyle ilçelerde devam ediyor.

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, mahalle ve grup yolları asfalt konforuyla buluşmaya devam ediyor. Altyapıdan üstyapıya, sağlıktan turizme, tarımdan sosyal projeler ve spora kadar birçok alanda yaptığı çalışmalarla takdir kazanan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hayata geçirdiği yatırımlarla da kentin kaderini değiştirmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, yılların sorunları bir bir çözüme kavuşturuluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in himayelerinde devam eden çalışmalarda, Fatsa ilçesinde Geyikçeli Mahallesi’ni KorganKumru karayoluna bağlayan güzergah asfaltla buluştu. Toplam uzunluğu 3 buçuk kilometre olan yol, standardı yüksek konforlu bir yapıya kavuştu.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, “Karayoluna ulaşımda kullandığımız en önemli güzergahlardan birisi asfalt konforuyla buluştu. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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