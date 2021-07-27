Ordu’da 64 kişiye korona virüs cezası

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Ordu’da bir hafta içerisinde 64 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1225 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye emre aykırı davranıştan, 1 kişiye dilencilik yapmaktan, 5 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan ve 64 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 64 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 37’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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