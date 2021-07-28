Başkan Tavlı, gençlerle buluşmaya devam ediyor

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ‘Telafide Ben De Varım’ etkinliği kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Başkan Tavlı etkinlik kapsamında Ünye Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Gençlerle sohbet eden Başkan Tavlı, ülkenin geleceği için gençlerin iyi yetişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın yanı sıra, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kanan Selim Argan ile ilgililerin de olduğu etkinlikte gençler doyasıya bir gün geçirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gençlerin iyi yetişmesi için üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını belirterek, “Ülke olarak, dünya olarak pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Siz öğrencilerde bundan olumsuz etkilendiniz, arkadaşlarınızdan okulunuzdan ayrı kaldınız. Bu eksiklikleriniz kendiniz gidermeye çalıştınız. Bunun yanında telafi eğitimleriyle okulunuz, Milli Eğitim Bakanlığımız sizlerin eğitimine katkı sağlamak adına gayret içerisindeler. Bizde bu süreçte size katkı sağlamak istedik. Stresinizi azaltmak, moral ve motivasyon bakımından kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize güvenin, hayattan korkmayın, karamsar olmayın. Başarmak için çalışın. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Çünkü bir ülkenin gençliği yok ise geleceği yok demektir. Sizler bizim yönümüzü belirleyen gökteki birer yıldız, gideceğimiz limana bizi güvenle ulaştırabilecek deniz fenerlerisiniz” dedi.

Konuşmaların ardından gençler, binicilik tesislerinde zipline ve ata binerek doyasıya bir gün geçirdiler.

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