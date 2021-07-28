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Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Türkan öldü

DHA

Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Türkan öldü


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, minibüsün çarpmasıyla altında kalan Türkan Zilan Yılmaz (7), hayatını kaybetti. 
Kaza, öğle saatlerinde, Altınordu'ya bağlı Bucak Mahallesi Doktor Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. İlhan S., kullandığı 52 S 0145 plakalı minibüsle yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Zilan Yılmaz'a çarptı. Kazada Yılmaz, minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkan Zilan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü İlhan S., polis ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-07-28 17:12:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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