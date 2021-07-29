Mevsimlik tarım işçilerine, korona virüs aşısı yapılıyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı için kente yaklaşık 25 bin fındık işçisinin geldiğini, tarım işçilerine korona virüse karşı aşı uygulamasının başlatıldığını duyurdu.

Karadeniz Bölgesi’nin ve Ordu’nun en önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı, sahil kesimlerinde 7 Ağustos tarihinde başlayacak. Fındık hasat dönemi öncesi Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, Valilik tarafından hazırlanan konaklama alanlarına yerleşmeye başladı. Şuana kadar kente gelen yaklaşık 25 bin tarım işçisi, Altınordu, Perşembe, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki alanlarda konaklarken, işçilerin aşı uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “

"Ordu'muza fındık toplamak için 25 bin civarında tarım işçisi kardeşlerimiz gelmeye başladı. Arkadaşlarımızla onlara aşı konusunda yardımcı oluyoruz. Sağlık önemli. Sağlıklı, hayırlı, bereketli bir sezon geçiririz inşallah” açıklamasında bulundu.

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