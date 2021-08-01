Karadeniz’de fındık hasadı başladı Ordu’nun bazı köylerinde erken olgunlaşan fındığın hasadına bugün başlandı

Ordu’da sahil kesimlerinde 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler tarlalara girerek hasada başladı.

Ordu'nun sahil kesimlerinde 7 Ağustos olarak belirlenen fındık toplama tarihi öncesi bazı üreticiler bahçelere girmeye başladı. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık bazı kesimlerde olgunlaştı. Altınordu ilçesi Saraycık ve Kayabaşı Mahallesi’nde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını almaya başladı. Geçen yıllara göre rekolte kaybı yaşanan fındıkta bu yıl yaklaşık 170 bin ton hasat bekleniyor. Fındık üreticileri, 30 liralık fiyatın kendilerini memnun edeceğini belirtiyor.



“Bizim bölgemizde erken olgunlaştı”

Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’ndeki bahçesinde fındık hasadına başlayan Sabri Pala, “Hasada bugün başladık. Geçen yılki hasada göre 3’te 2 fındığımız var. Bu seneki hava şartlarından dolayı hasat düşük. Bu sene 30 lira civarında bir fiyat bekliyoruz. Çünkü üreticinin çok derdi var. İlaç fiyatları ve yevmiye fiyatları yükseldi. Bu nedenle hükumetten bir yardım bekliyoruz. Sabah 8.00’de başlanır ve akşam 18.00’de bırakılır. Öğlende bir saatlik mola vardır. Arazi eğimine göre de toplanması zordur. Hükümetimizin belirlediği güne göre başlamamamız gerekiyor ama bu bölgede olgunlaştı” dedi.



Fındıkta 30 lira beklentisi

Hasadın zorlu geçtiğini ifade eden Esat Güzelhan isimli üretici, fiyatların 30 lira civarında olmasını ümit ettiklerini belirterek, “1 Ağustos tarihi itibarıyla fındık hasadı Karadeniz’in sahile yakın köylerinde başladı. Bu seneki fındık mahsulünde rekolte çok az. Bu bahçeyi ben 10 kişi ile bir günde bitiriyordum, şu an adam sayımız 7 ve bugün saat 15.00 gibi herhalde biter. Sahil kesimlerinde erken başladı, yukarıdaki bölgelerde başlanması biraz daha sürer. Fındığın zahmeti çok fazla. Bizim bölgemizdeki insanların da başka geçim kaynağı olmadığından mecbur topluyoruz. Büyüklerimiz fiyatta ne öngörürse razı olacağız ama 30 lira çiftçiyi kurtarır diye düşünüyorum. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu illerinden hasat için kente gelen mevsimlik tarım işçileri ekmek paralarını kazanmak için buraya geliyorlar. Vatandaşlarımızın onlara karşı duyarlı olmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

Pembe Durak isimli fındık işçisi de, yaklaşık bir ay boyunca çalışacaklarını belirterek, “Çok şükür bugün başladık. İnşallah güzel geçer. Tabii zor ama her şeyin bir zorluğu, bir de güzelliği var. Güzel tarafından bakarsak güzel gider. Hasada yeni başladık, bizim için bir ay kadar sürer. 30 liralık fiyat fındığı kurtarır diye düşünüyorum. İşçiler için yevmiyeyi 180 TL diyorlar, bazıları 200 diyor” dedi.

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