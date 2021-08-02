Medical Park Ordu Hastanesi, Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medical Park Ordu Hastanesi, Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi oldu

İHA

Medical Park Ordu Hastanesi, Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal İşitme Tarama Programı kapsamında tüm işlemlerini tamamlayan Medical Park Ordu Hastanesi, sınırlı sayıda olan “Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi” olma unvanını kazandı.
Medical Park Ordu Hastanesi, Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi unvanını kazandı. Hastanedeki Kulak Burun Boğaz Kliniğinde bütün işitme, konuşma ve denge testleri başarıyla uygulanırken, bebek, çocuk ve yetişkinlerde işitme kaybının teşhisinde kullanılan ileri tanı yöntemi olan Klinik ABR (Bera) Testi de uygulanmaya başlandı.

İlk 3 ay çok önemli
Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yılmaz, ABR (Bera) Testi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşitme kaybının saptanması bakımından yeni doğan döneminin kritik olduğunu söyleyen Op. Dr. Ahmet Yılmaz, şu bilgileri verdi:
“ABR Testi, özellikle yeni doğan döneminde uyguladığımız, işitme kaybının olup olmadığını belirlememize yarayan bir test olmakla birlikte, objektif sonuç alınabilen geçerliliği en yüksek fizyolojik testlerden biridir ve kesin sonuç vermektedir. ABR Testi sadece çocuklar için değil, erişkinlerde de birçok hastalığın tanısında kullanılmaktadır. Yetişkinlerde ve 3 aydan büyük çocuklarda doğal uyku esnasında gerçekleştirilmektedir. Gecikmiş konuşmaya sahip çocukların işitsel değerlendirilmesi için en sık tercih edilen yöntemdir. ABR Testi yaklaşık 4045 dakika süren, hastanede sessiz bir odada, çocuğun doğal uykusunda yapılan bir testtir.”
ABR Testi’nin invaziv bir girişim olmadığının altını çizen Op. Dr. Ahmet Yılmaz, “İşitme kaybı tanısının yeni doğan çocukta en erken sürede koyulması gerekmektedir ki işitme kaybı belirlediğimiz çocukları erken tedavi edebilelim. İşitme kaybı derecesine göre cihaz veya endikasyonu varsa başka tedavi seçenekleri sunuyoruz. Ama 3. ayına kadar tanı koymak ana hedefimiz. En geç 6. ayında çocuğa tanı konulmuş ve işitme kaybının artık tedavi ediliyor olması gerekmektedir” diye konuştu.

Psikolojik sorunlar gelişebilir
Çocuğun öğrenme sürecinde duyuyor olmasının akranlarından geri kalmaması için çok önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Ahmet Yılmaz, şunları söyledi:
“Yeni doğan bebeklerde yaptığımız test sonucuna göre işitme kaybı çocuklarda cihazlarla, medikal tedaviyle veya gerektiğinde ameliyatlarla tedavi edilebilmektedir. İşitme kaybı tanısı koyduğumuz çocukları hızlıca tedavi ediyoruz. Çocuklarımızda tedaviye erken dönemde başlanması, dil ve konuşma gelişimi becerisinin normal yaşıyla ve yaşıtlarıyla uygun olması açısından büyük öneme sahiptir. İşitme kaybı erken fark edilmezse çocuklar ileri ki hayatlarında çok büyük sıkıntılar yaşayabilmektedir. Entelektüel gelişim, dil ve pratik beceri gelişimi geri kalır, öğrenme güçlüğü oluşur. Sosyal ve çok ciddi psikolojik sorunlar gelişir. Bu çocuklar topluma entegre olmakta ve uyum sağlamakta çok zorlanırlar. Geç kalan konuşma gelişimi kolaylıkla rehabilite edilemez."

İşitme kaybı kimlerde görülür
İşitme kaybının, çocuklarda en sık yeni doğan döneminde ek problemlerden meydana gelebildiğini söyleyen Op. Dr. Ahmet Yılmaz, "Ailede işitme kaybı olması, annenin gebelik süresince ilaç kullanması, annenin enfeksiyon geçirmesi, çocuğun sorunlu bir yeni doğan dönemi geçirmesi, yoğun bakımda antibiyotik tedavisi almasının gerekmesi, uzun süren sarılığının olması ve yeni doğan yoğun bakımda kalma gibi nedenlerden dolayı çocuklarda işitme kaybı gelişebilir. Bu çocuklarda biz işitme kaybının tanısını koymak için acele ediyor ve buna çok önem veriyoruz. Bu test bu çocuklar için çok önemli bir testtir. Çocuklarımızda işitme kaybını en erken sürede tanımlamamız gerekir. Bu aile için de hekim için de büyük bir sorumluluktur. Bu yüzden ailenin, sağlık personellerinin ve biz doktorların üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması lazım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da felçli kadını Ordu ekibi tahliye etti
YEREL HABERLER Antalya’da felçli kadını Ordu ekibi tahliye etti
İki kardeş aynı düğünde evlendi
YEREL HABERLER İki kardeş aynı düğünde evlendi
Karadeniz’de fındık hasadı başladı Ordu’nun bazı köylerinde erken olgunlaşan fındığın hasadına bugün başlandı
YEREL HABERLER Karadeniz’de fındık hasadı başladı Ordu’nun bazı ...
Ordu'da fındık üreticileri bahçeye erken girdi
YEREL HABERLER Ordu'da fındık üreticileri bahçeye erken girdi
Ordu’da ormanlarda jandarma nöbeti
YEREL HABERLER Ordu’da ormanlarda jandarma nöbeti
Karadeniz'e fındık göçü başladı; vakalar artışa geçti
YEREL HABERLER Karadeniz'e fındık göçü başladı; vakalar artışa geçti
Ordu’dan Manavgat’a yardım ekibi gönderildi
YEREL HABERLER Ordu’dan Manavgat’a yardım ekibi gönderildi
Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi