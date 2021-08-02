Ordu Fen Lisesi, sınavlardaki başarısını arttırıyor

Ordu Fen Lisesi, bu yıl üniversite sınavlarında elde ettiği başarı ile kendi rekorunu kırdı.

1997 yılında ilk mezunlarını vermeye başlayan Ordu Fen Lisesi, üniversite sınavlarındaki en yüksek başarısına imza attı. Bu yıl 103 öğrencinin mezun olduğu Ordu Fen Lisesi’nde 55 öğrenci ilk 20 bine, 9 öğrenci ise ilk bine girerek kendi rekorunu kırdı. Ordu ilinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testler (AYT) birincileri de Ordu Fen Lisesi öğrencileri oldu.

Okul Müdürü Turgay Türkmen, bir buçuk yıldır süren pandemiye rağmen okulda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrenciler ile kronik hastalığı olup yüksek risk grubunda olan ancak öğrencileri yalnız bırakmayan öğretmenlerin, bu başarının mimarları olduğunu söyledi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilk verilerine göre, Karadeniz Bölgesi’nin en başarılı okullarından biri olan Ordu Fen Lisesi’nin, faydalı gençler yetiştirmeye devam edeceğine dikkat çeken Türkmen, “Bu başarıda payı olan öğretmenlerimizi, öğrenci ve velilerimizi, idareciler ve tüm personelimizi tebrik ediyorum” dedi.

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