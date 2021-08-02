Göçük oluşan inşatta beton mikseri devrildi: 2 işçi yaralı

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Ahmet BAYRAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA)ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yapımı süren inşaatın zemininde göçük oluşması sonucu beton mikseri devrildi. Kazada inşatta çalışan 2 işçi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derinçay Mahallesi, Kotona mevkisinde meydana geldi. Yapımı süren inşaat alanına beton dökmek için yanaşan ve içerisinde sürüsünün bulunmadığı beton mikseri, zeminde göçük oluşması nedeniyle devrildi. İnşaat alanında devrilen beton mikseri altına kalan işçiler Ömer T. ve Osman T., yaralandı. Bulundukları yerden kurtarılan yaralı işçiler için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan ve vücutlarının bazı yerlerinde kırıklar oluşan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2021-08-02 18:02:48



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