Vali Sonel'den vatandaşlara aşı çağrısı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Pandemide önceliğimiz aşı” “Vatandaşlarımız aşılarını mutlaka yaptırsınlar. İl dışından gelen hemşerilerimiz ve misafirlerimizin kendilerini birkaç gün izole etmeleri gerekir”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, aşı olmayan vatandaşların mutlaka aşı olmaları gerektiğini belirterek, “İl dışından gelen hemşerilerimiz ve misafirlerimizin de kendilerini birkaç gün izole etmeleri gerekir” dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başkanlığında her pazartesi günü yapılan Covid19 Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Vaka sayısının artmaması için aşılama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Dr. Aydın, “İlimizde bugüne kadar 442 bin 550 birinci doz aşı, 329 bin 188 ikinci doz aşı, 69 bin 706 üçüncü doz aşı olmak üzere toplamda 841 bin 444 doz aşı yapıldı. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi içi nüfusumuzun önemli kısmını oluşturan gençlerimizin ve orta yaş grubunun aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Pandemiden korunmanın en etkili yöntemi aşıdır. Vatandaşlarımızdan mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz” dedi.



"Mutlaka aşı olalım"

“Pandemide önceliğimiz aşı” diyen Vali Tuncay Sonel ise, “İlimizdeki aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının üzerinde. Ancak aşı oranımızı çok daha yükseltmemiz gerekiyor” dedi.

Vali Sonel, “Halen daha aşı olmayan vatandaşlarımız var. Vaka sayılarında son haftalarda bir artış var. İlimizin vaka durumunu anlık takip ediyoruz. Önlemlerimizi, tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın ve işyerlerinin pandemi kurallarına uyup uymadıklarını sürekli denetliyoruz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızdan pandemi sona ermiş gibi hareket etmemelerini istiyoruz. Tedbiri elden bırakmasınlar. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uysunlar. Aşılarını mutlaka yaptırsınlar. İl dışından gelen hemşerilerimiz ve misafirlerimiz kendilerini birkaç gün izole etmeleri gerekir” diye konuştu.

Toplantıya katılan ilçe kaymakamları da Covid19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini dile getirdiler. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Stajyer Kaymakamlar Kerem Tunçer, Esra Demirtaş, kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

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