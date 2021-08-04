Ordu'da serinlemek için ırmağa giren Enes boğuldu



Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde, serinlemek için ırmağa giren Enes Şen (21), çevredekiler tarafından sudan baygın çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi Pitelli mevkisinde meydana geldi. Sıcaktan bunalan Enes Şen, serinlemek için Cevizdere Irmağı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Şen'in yardımına çevredekiler koştu. Sudan baygın çıkarılan Şen, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gencin ölüm haberini alan yakınları ise uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2021-08-04 09:22:41



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