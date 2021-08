Orduluların yeni eğlence durağı: “Buz paten pisti” Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan buz pateni pisti, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ve Ünye ilçesinde hizmete açılan buz pateni pisti, özellikle gençlerin yeni eğlence merkezlerinden birisi oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORKENT A.Ş. tarafından Altınordu ve Ünye ilçelerinde buz pateni pisti hizmete açıldı. Her yaş gurubundan insanların, deneyimli eğitmeler eşliğinde de spor yapabilecekleri ve yapay olmayan buz pisti, günlük yaklaşık 500 kişiye hizmet verebiliyor. Özellikle genç yaş guruplarının talep gösterdiği pist, pandemi sonrası normalleşme sürecinde özellikle genç yaş guruplarının eğlenerek güzel vakit geçirmesine olanak sunuyor.

ORKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şen, Altınordu ve Ünye ilçesinde açılan buz pistleri ile pandemi sürecinde bunalan gençleri farklı spor dallarına da yöneltmeyi hedeflediklerini belirtti. Şen, “Haftanın 7 günü sabah 10.00 ile akşam 22.00’a kadar hizmet veriyor. Burada deneyimli hocalarımız var. Hocalarımız, paten kaymak isteyenlere özel dersler vererek, bu imkanı sağlıyor. Talep güzel, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız çok fazla talep gösteriyor. Esasında her yaştan insanın spor yapabileceği bir etkinlik diye düşünüyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak farklı etkinliklerimiz de devam edecek” dedi.



“Yapay değil, doğal bir pist”

Buz pistinin doğal olduğuna dikkat çeken Başkan Nihat Şen, “Burası yapay bir buz pisti değil, doğal bir pist. Seanslarımız 30 dakika ve günde tam 15 seans yapılıyor, her seansta en fazla 30 kişi alabiliyoruz. Günde yaklaşık 500 kişiye burada buz pateni kayma imkanı sağlayabiliyoruz. Tüm Ordu ve 19 ilçesini buz paten pistine, farklı spor yapmaları için davet ediyoruz. Eğer vatandaşlarımız buz paten pistinin devamını arzuladıkları sürece 12 ay boyunca devam edecektir” şeklinde konuştu.



“Genelde televizyondan izliyorduk”

Vatandaşlar ise buz pateni pistini güzel ve gerekli bulduklarını belirterek, “Bu sporları daha önceden televizyondan izliyorduk ve biz de yapmak istiyorduk. Şimdi artık Ordu’da da var. Doğru düşünülmüş bir spor dalı. Özellikle çocuklar için çok güzel oldu” açıklamalarında bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.