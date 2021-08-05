Prof. Dr. Enginyurt: Hastalarımız aşı olmamış gençler



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, polikliniklere müracaat eden hastaların aşı olmayan kişilerden oluştuğuna dikkat çekerek, "Yatırdığımız hastalar, polikliniğe gelen hastalar aşı olmamış gençlerden oluşuyor. Genç nüfusta çok ciddi bir aşıya karşıtlık var. Lütfen bilime inansınlar" dedi.

Ordu´da fındık hasadının gelmesiyle birlikte yaşanan nüfus yoğunluğu, koronavirüs vaka sayılarında da artışa neden oldu. Günlük vaka sayısının 234 olarak belirlendiği kentte, aşı çalışmaları da hızlı bir şekilde sürdürülüyor. İl genelinde bugüne kadar 442 bin 550 birinci doz aşı, 329 bin 188 ikinci doz aşı, 69 bin 706 üçüncü doz aşı olmak üzere toplamda 841 bin 444 doz aşı yapıldı. Henüz aşı yaptırmamış vatandaşlara ise uzmanlardan aşı olmaları çağrısı yapılıyor.

ODÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, delta varyantının ölümcül bir virüs olduğunu söyledi. Polikliniklere müracaat eden hastaların aşı olmamış kişilerden oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Enginyurt, genç nüfusta ciddi bir aşıya karşıtlığın olduğunu ifade etti. Gençlerin bilime inanmasını isteyen Prof. Dr. Enginyurt, "Yatırdığımız hastalar, polikliniğe gelen hastalar aşı olmamış gençlerden oluşuyor. Biz sağlıkçıları koruduk, emniyet mensuplarını koruduk, 65 yaş üstü vatandaşlarımızı koruduk. Bunları korurken herhangi bir zorluk da yaşamadık ama genç nüfusta çok ciddi bir aşıya karşıtlık var. Lütfen bilime inansınlar. Delta varyantı, tehlikeli bir varyanttır. Ölümcül olabilir ama elimizdeki silah da aşıdır. Gençler bunun farkında olsunlar. Gençler, sosyal medyadan aşı karşıtlarının paylaştıkları haberlere inanmasınlar, güvenmesinler. Lütfen bilime inansınlar" diye konuştu.

`AŞI OLMAYANLAR DÖRDÜNCÜ DALGAYA NEDEN OLACAKLAR´

Aşı olmayan vatandaşların dördüncü dalgaya neden olacağını kaydeden Prof. Dr. Enginyurt, "Bu bir virüstür. Bundan sonra da varyantları çıkmaya devam edecek. Pandemiden kurtulmanın yolu aşılanmış olan nüfusun artmasıdır. Pandemiden kurtulduktan sonra virüs ne kadar mutasyon geçirirse geçirsin, artık etkinliği kalmayacaktır. O yüzden virüsün mutasyon geçirmesinden endişelenmeyelim. Aşılarımızı olalım. Bu aşılmayla tamamen Covid-19 hastalığını dünyadan yok edebilmemiz mümkündür. Artık zamanımız kalmadı. Neden? Sıcak havalardan sonra soğuk havalar gelecek ve aşı olmayan vatandaşlar dördüncü dalgaya neden olacaklar. O yüzden önümüzde ağustos ayı var. 30 günlük bir süremiz kaldı. 21,5 milyon kişi aşı günü gelmesine rağmen aşılanmamıştır. İlk doz aşısını dahi yaptırmamıştır. Bu 21,5 milyon kişinin bir an önce aşılanması gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Enginyurt, aşı olmayan gençlerin bir an önce randevularını alarak, kendi sağlıkları için aşılarını olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-08-05 10:38:29



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