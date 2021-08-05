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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sobi: "Tedbir ve öngörü can kurtarır"

İHA

Başkan Sobi: "Tedbir ve öngörü can kurtarır"

Ordu'nun Ünye ilçesi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, yaz mevsiminde vatandaşların yoğun yaşadığı sahillerde alınacak tedbirlerin vatandaşlar için can güvenliğinin daha da artmasına vurgu yaparak, bazı bölgelerde can simidi ve güvenlik iplerinin konulması gerektiğini söyledi.
Her yıl yaz aylarında boğulmaların yaşandığı Ünye sahillerinde vatandaşların can güvenliğinin öncelik gereksinim olduğuna dikkat çeken Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, yasak olan yerlere tabela, can simidi, güvenlik ipleri gibi sahilde alınacak tedbirlerin vatandaşlar açısından da önemli olduğunu ifade etti.
Yaz mevsiminde sahillerin kontrolsüz alanlarında yoğun olarak kullanıldığını ve yapılacak olan küçük bir tedbirsel uygulama bir çok canın zayi olmasını engelleyeceğini ifade eden Başkan Sobi, "Özellikle Ayanikola Adası, Garipler Adası, Kaymakamlık Konutu Altı, Çamlık içi Plajı, Feneraltı, Fokfok ve İskele gibi alanlarımıza acilen güvenlik ipli can simidi koyulması hayati önem arz etmektedir. Kentimizin en çok ziyaret edilen alanı olan Ünye İskelemize yüzmenin yasak olduğuna dair uyarı tabelalarının da acilen asılması gerekmektedir. Fındık mevsimi dolayısıyla yoğun işçi göçü aldığımız bu aylarda bu tedbirin alınmasını Ordu Büyükşehir Belediyemizden de bekliyoruz. Bu sayede oluşabilecek su kazalarında yardım ekipleri gelene kadar civarda bulunanlar tarafından kullanılarak müdahale edilmesi zamanında ve güvenli bir şekilde yapılmış olacaktır. Bizler Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak mutlu bir Ünye ve Ordu için her türlü turizmsel çalışmada tecrübe ve birikimlerimizle belediyelerimizin yanında olduğumuzu belirtiriz" dedi.

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