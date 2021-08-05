Çocuklar önce öğreniyor, sonra eğleniyorlar

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Ordu'nun Ünye ilçesinde yaz aylarındaki Kur’anı Kerim kurslarına katılan çocuklar, ilçe müftülüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikler ile eğitimler sonrası güzel vakit geçiriyor.

Ünye Müftülüğü öncülüğünde, Ünye Su Sporları Derneği ve Türk Kızılay Ünye şubesinin destekleriyle yaklaşık 25 öğrenciye çeşitli yarışmalar ve etkinlikler gerçekleştirildi. Yapılan yarışma ve etkinliklerin çocuklara, camilerde dini bilgilerin yanında sosyal gelişimlerine de katkı sunması amaçlanıyor.

Etkinlik ve yarışma kapsamında çocukların aldıkları dini eğitimlerin yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı olduğunu söyleyen Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, "Yaz Kur’an kurslarımız camilerimizde devam ediyor. Hocalarımız bu kapsamda bir tarafta temel dini bilgilerin yanında etkinlik ve yarışmalar düzenliyorlar. Öğrencilerimize başarılar diliyorum, çocuklarımız camilerdeki eğitimlerine devam etsinler. Yaz Kur’an kursları bittikten sonra diğer zamanlarda ise hafta sonları da hocalarımıza giderek dini eğitimlerine devam edebilirler" dedi.

Kurslara katılan çocuklar için ip atlama, yumurta yarışı, karpuz yeme yarışı, top sektirme gibi çeşitli yarışmalar düzenledi. Yarışma sonrası dereceye giren öğrencilere Türk Kızılay Ünye şubesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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