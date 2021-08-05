Ordu’da uyuşturucu operasyonları

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Ordu’da uyuşturucu maddelere yönelik yapılan denetimlerde toplamda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüpheli bir şahsa ait ikamette yapılan aramada 18 gram sentetik kannabinoid, 61 gram esrar maddesi ile dikili vaziyette olan 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir şahsa ait ikamette yapılan aramada, 400 gram esrar maddesi ile dikili vaziyette 124 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ise bir şahsın ikametinde yapılan aramada 5 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, toplamda 4 şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.

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