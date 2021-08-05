Ordu’da kaçakçılığa geçit yok

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Ordu’da, kaçak cep telefonu, silah ve sigara üzerine yapılan denetimlerde gözaltına alınan toplam 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak cep telefonu ve aksesuarları ürünlerine yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Korgan ilçesinde kaçak telefon ve aksesuarları yapan 2 adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL değerinde olan, 8 adet yurt dışı kaçağı akıllı telefon, 1 adet yurt dışı kaçağı tuşlu telefon, 1 adet cep telefonu klonlama cihazı ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ekiplerin, kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde ayrıca, Fatsa ilçesinde 3 işyerinde eş zamanlı arama gerçekleştirilirken, yapılan aramalarda 1 adet 9 mm ruhsatsız el yapımı tabanca, 97 adet mermi, 34 bin adet bandrolsüz boş makaron, 14 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 43 kilogram bandarolsüz kıyılmış tütün, 45 adet sahte bandrol ele geçirildi. Konu hakkında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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