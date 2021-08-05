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Yolda yatan köpeğin üzerinden otomobille geçen sürücü yakalandı

DHA

Yolda yatan köpeğin üzerinden otomobille geçen sürücü yakalandı


Mustafa KIRLAK/KORGAN, (ORDU), (DHA) ORDU'nun Korgan ilçesinde ismi öğrenilemeyen sürücü otomobiliyle yolda yatan köpeği ezdi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan sürücü hakkında idari işlem uygulandı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yukarıpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolda yatan köpeği ezdi. Can havliyle kaçan köpek, bir süre sonra düştü. Çevredekiler tarafından yaralı köpek veterinere götürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Ordu Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan sürücü hakkında idari işlem uygulandı. Yaralı köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK
2021-08-05 21:17:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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