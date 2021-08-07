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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de düdük fındık için çaldı

İHA

Karadeniz'de düdük fındık için çaldı

Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı olan fındık, dayı başlarının ilk düdüğüyle toplanmaya başladı. Ordu ve ilçelerinde fındık toplanmasının başlamasıyla üreticiler ve çalışanlar bahçelere inerek "yeşil altın" olarak tabir edilen fındığın hasadına başladı.
Ünye ilçesi Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, üreticilerin ve işçilerin fındık toplama zamanında yapması gerekenleri, fındık fiyatı, hasat, kurutma, ve satılması gibi bir çok konuya değinerek bu seneki ürünlerin bereketli olacağını ifade etti. Fındık toplama zamanı nedeniyle yere dökülmesinin hem maliyet hem de üreticilere daha verimli yansıyacağını ifade eden Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Her türlü eğitimsel çalışmalarımızın sonucunda bu gün itibariyle hasat zamanına geldik. Fındıklarımızı dalından ve yerden iyi toplayalım. Kesinlikle vaktinde toplayalım. Tabii, daldan toplamanın üreticilerimizin maliyetlerine yansıması olur. Fındığın öncelikle yere dökülmesi lazım. Çünkü o zaman maliyeti de az olacaktır. Özellikle fındığımızı harmanda iyi kurutalım veya patoza verirken dikkatli olalım. Valilikte belirlediğimiz doğu ve güney doğudan, Gürcistan'dan gelen fındık fiyatıyla yaptığımız tespitimizde bir kişi yevmiyesini 120 lira, dayı başları ve çuvalcılar 130 lira, patozlarda saatlik 400 lira olarak belirlenmiştir. Serbest piyasada yerli dediğimiz fındık işçilerimiz 140 ile 150 lira arasında çalışan işçilerin iş gücüne göre ise fiyatlar belirleniyor" dedi.

"Üreticilerimiz bu sene 3035 lira arasında fiyat bekliyor"
Yeni fındık sezonunda fındık fiyatlarının üreticiler tarafından da olumlu beklendiğini söyleyen Başkan Sarıkahraman, "2021 yılı sezonu itibarıyla fındığın 1 kilogramdaki maliyeti 27 lira. 20 liralık bir maliyeti olan fındığa, 28 liralık bir fiyat verilirse bu abes olur. Biz bu seneki fındık fiyatının 30 ile 35 lira arasında bir fiyat bekliyoruz. Zaten halkımızın da bu fiyat aralığında ise beklentileri var. Özellikle fındık toplanması konusunda işçi sıkıntıları yaşayan bir memleketiz. Diğer bölgelerde tarımda sıkıntılar olduğu gibi fındıkta da işçi bulmada sorunlarımız olacaktır. Ancak bu sene fındık toplamaya gelen ve toplanmasını öğrenen herkes seneye yeniden geldiğinde o fındığın toplanmasında bilgi sahibi oluyor. Çünkü fındığı dalından alması veya yerden toplaması hassas olduğu için her sene işçilerin bile bilgili olması gerekiyor" diye konuştu.
Fındıkta çocuk işçiliğine karşı çıkarak çocukların o yaşlarda eğitim almaları ve onları çocuk olarak çalıştırılmasına karşı çıktıklarını kaydeden Sarıkahraman, "Biz fındıkta her zaman çocuk işçiliğine karşıyız. 16 yaşı altından bir çocuktan fındıkta verimli işçilik alamazsınız. Bahçelerde zaten fındık sahipleri 16 yaşından küçük çocukları kabul etmiyor. Fındıkta çocuk işçiliği çok olmaz. Onlar eğitim çağında olan çocuklarımızdır" şeklinde konuştu.

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