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Meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı

İHA

Meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Ordu için kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Yapılan uyarıda, gecenin ilk saatlerinden sonra başlayacak olan yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilerek, "Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli (metrekareye 50100 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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