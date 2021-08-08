Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Ordu’da, ATV motor ile mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadından Saraycık Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarında giden ve içerisinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu Halil Bozancı idaresindeki 46 K 0013 plakalı minibüs ile Ahmet Çakmak idaresindeki 52 ABM 207 plakalı ATV motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu savrulan ATV, park halindeki farklı bir otomobile çarptı. Kaza sonucu ATV sürücüsü ile yolcu olarak bulunan eşi Emine Çakmak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları alarak, Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı

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