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Fındık patozcuları mesaiye hazır Yılda bir kere 40 günlük sezonda çalışan patozcular, sezondan umutlu

İHA

Fındık patozcuları mesaiye hazır Yılda bir kere 40 günlük sezonda çalışan patozcular, sezondan umutlu

Ordu'da hasadı yapılan fındıkları ayıklamak için kullanılan patozlar, bakımları yapılarak sezona hazır hale getirildi.
Doğu Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık, Ordu’da resmi olarak 7 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Bu yıl hasada erken başlayan bazı üreticiler, fındıklarını harmana getirdi. Fındıkları kabuğundan ayıklamak için kullanılan ve patoz olarak adlandırılan, yılda bir kere kullanılan iş makinelerinin de mesaisi başladı. Yıllık ortalama 40 gün boyunca bölgede gecegündüz çalışan patozcular, tüm bakım çalışmalarını tamamladıklarını, bu yıl bir saatlik ücret için 400 TL almayı düşündüklerini, sezondan umutlu olduklarını belirtiler.

“Yaklaşık 40 gün boyunca gecegündüz çalışacağız”
Ordu’da fındık patozu işi yapan Metin Çelik, “Motor ve patozun gerekli tüm bakımlarını yapıyoruz. Temiz bir işçilik çıkartmak için bunlara dikkat ediyoruz. Geçtiğimiz yıl patoz çalışma saati 300 liraydı, bu yıl ise 400 TL olarak kararlaştırıldı. Yaklaşık 40 gün boyunca gecegündüz demeden çalışacağız. İnşallah fındığımız da hem üreticiler hem de çalışanlar için bereketli olur” dedi.

“Bir saatlik patoz çalışma ücreti 400 TL”
Erdal Mutlu isimli patozcu ise tüm bakımlarını yaptıkları makineler ile çalışmaya hazır olduklarını kaydederek, “Makinemizin değirmeni, bilyesi, hortumları ve motorumuzun genel bakımlarını yaptık. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve temiz yapmak için hazırlıklarımızı tamamladık ve bekliyoruz. Bizim sezonumuz ortalama 4050 gün sürüyor. Sahil kesiminden başlıyoruz ve sonrasında da yüksek kesimlere çıkıyoruz. Bu yıl tahmini saatlik çalışma ücretini 400 TL olarak uygulamayı düşünüyoruz. Üreticilerimiz çok buluyorlar ama bizim de haliyle giderlerimiz seneden seneye farklılık gösteriyor. Şuan birkaç gün sonra bizlere patoz işi çıkar diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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