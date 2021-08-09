Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ordu’nun Fatsa ilçesi kırsal mahallelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde yollar kapandı, bir bölge de ise köprü yıkıldı.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsal mahallelerde toprak kaymaları yaşanırken Yassıbahçe Mahallesi'ne geçiş olan köprü ise yıkıldı. Vatandaşlar kendi çabalarıyla yolları açarken Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesine bağlı ekipler de kırsal mahallelerde çalışmalarını yaparak yolları açtılar.

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