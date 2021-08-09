Ordu´da sağanak etkili oldu



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte günler öncesinde uyarıların yapıldığı sağanak, sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kenti etkisi altına alan sağanak; Korgan, Kabadüz, Çamaş ve Perşembe ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede heyelanlara ve su taşkınlarına neden oldu, yollarda su birikintileri oluştu. Perşembe ilçesindeki şiddetli yağışlar sonucu Ramazan, Alçakbel ve Mersin mahalleleri bağlantı yolu üzerinde, 200 metrelik alanda 3 heyelan meydana geldi. Kabadüz-Ordu karayolu Karakiraz mevkisinde de yağışın etkisiyle yolda oluşan taşkın sebebiyle araçlar yolda kaldı. Korgan ve Çamaş ilçelerinde ise aşırı yağışların getirdiği çöpler yolların kapanmasına neden oldu.

Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda iş makinesiyle çalışmalara başladığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-08-09 15:27:02



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