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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”

İHA

Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin 85 mahallesinde eşit hizmet anlayışı ile çalışmaların sürdüğünü belirterek, çalışmaların artarak devam ettiğini söyledi.
Ünye’nin 85 mahallesinde çalışmalar devam ederken, Ünye Belediyesi’nin hizmete kazandırdığı konkasör şantiyesi ve beton santrali ile birlikte yol ve altyapı yatırımları da aynı maliyetle iki katına çıkıyor. Yol ve altyapı hizmetleri devam ederken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, mahalleleri ziyaret ederek hem çalışmaları yerinde inceliyor hem de vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda Başkan Tavlı ve Argan, çalışmaların sürdüğü noktalardan birisi olan Aydıntepe Mahallesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye’nin 85 mahallesine eşit hizmet götürmek için sürekli olarak çalıştıklarını ifade ederek, “85 mahallenin her noktasında çalışma yapmaktayız. Tabi her mahallemizin de ciddi anlamda yol ağı var. Bu işleri planlarken özellikle en sıkıntılı alanlardan en az sıkıntılı alanlara doğru planlama yapıyoruz. Bütün yollarımızı sağlıklı ve konforlu hale dönüştürmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl, beton yol dökerken Kumrudan, Kavaktan çakıl getiriyorduk burada çimentoyla kararak hizmet etmeye çalışıyorduk. Bunu iki katına çıkarabilmek için, yani aynı parayla iki kat iş görebilmek için hammaddesini bulduğumuz yere konkasör şantiyesi kurduk ve beton santralini taşıdık. Geçen yıl 35 kilometre olan yol yapma kabiliyetimiz mevcut bütçeyle iki katına çıktı” dedi.
Ünye’de, doğalgaz başta olmak üzere yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik ve telekomünikasyon çalışmalarında ciddi bir altyapı çalışması yürütüldüğünü ve yeni yatırımların planlandığını sözlerine ekleyen Başkan Tavlı, Ünye’de bu dönem merkezde ciddi yatırımlar yapılacağını da sözlerine ekledi.
Ünye Belediyesinin özellikle yol yatırımlarının çok daha uygun maliyetle ve çok daha fazla yol hizmeti sunmak için önemli bir yatırıma imza attığını kaydeden AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ise, “Ünye Belediye’sinin sorumluluk alanında 2 bin 180 kilometre yol ağı var. Bu kadar sorumluluk alanı içerisinde sizlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla Ünye’de şu anda gerçekten tarih yazacak şekilde konkasör şantiyesi ve beton santralini sizler, bizler, hepimiz için hizmete geçirdi. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren, bu zamana kadar yapılmış olan yıllık yol ortalamasının üzerinde yol çalışması yapılacak” ifadelerine yer verdi.

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