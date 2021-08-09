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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"

İHA

Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde etkili olan sağanak yağışa karşın tüm tedbirleri önceden aldıklarını ve ekiplerin 19 ilçede 127 noktada çalışma yaptığını söyledi.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeni ile arazide incelemelerde bulunan Başkan Güler, önceden alınan tedbirler sayesinde herhangi bir can veya mal kaybının şuana kadar yaşanmadığını açıkladı.
Ekiplerin 24 saat teyakkuzda olacağının altını çizen Başkan Güler, alt yapı ve üst yapı çalışmaları sayesinde il genelinde önemli sayılacak bir olayın yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

127 noktada çalışma
Meteorolojik verilerin önceden ekipler tarafından değerlendirilerek tedbirlerin alındığının altını çizen Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde etkili olan sağanak yağışlar öncesi tüm tedbirleri almıştık. Şuanda ekiplerimiz 127 noktada çalışma yürütüyor. Bunun haricinde yine ilçe belediyelerimiz ile irtibat halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak onlara her türlü desteği veriyor, vermeye de devam edeceğiz. Bizlerde ekiplerimizle beraber sahada incelemelerde bulunuyoruz. Çok şükür risk teşkil eden bir durumla karşılaşmadık. Ancak yağışlı sistem halen ilimizin üzerinde bizde buna göre hazırlığımızı yaptık. Tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum” diye konuştu.
Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi tüm araç ve gereçleri ile 19 ilçede 24 saat esaslı olarak çalışma yürütecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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