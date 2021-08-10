Ordu´da sağanak etkili oldu (2)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



HEYELAN OLUŞAN SİTEDE BLOKLAR BOŞALTILDI

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Gölevi Mahallesi'nde yamaçta yer alan Korkukent Sitesi içinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu taş istinat duvarının üzerindeki toprak, kayarak site içindeki yolu kapattı. İhbar üzerine adrese AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı sitede, 1 bloktaki 36 daire, boşaltıldı. Site yönetimin tavsiyesi üzerine bir süre sonra diğer 2 bloktaki bazı dairelerde oturanlar da tedbir amaçlı evleri tahliye etti. Evlerini tahliye edenlerden 11 kişi otelde misafir edilirken, diğerleri de yakınları ve komşularına yerleşti.Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Turgut DAĞDEVİREN

2021-08-10 00:28:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.