Ordu'da heyelan: 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da heyelan: 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi

İHA

Ordu'da heyelan: 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Gölevi Mahallesi'nde oluşan heyelandan dolayı bir sitede bulunan 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi.
Ünye ilçe merkezinde öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran aşırı yağışlar sonrası Gölevi Mahallesi'nde bulunan Korukent Sitesi'nin 10 katlı ve 36 daireli olan D blok yakınında heyelan meydana geldi. Siteye ait istinat duvarının hasar görmesi sonrası D blokta yaşayan vatandaşlar siteden tahliye edilirken, B ve C blokta ise site yönetimi tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Site sakinlerinin binalardan tahliyesi sonrası, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi.

Aileler yakınlarına gitti
Toprak kayması nedeniyle boşaltılan sitelerde oturan aileler araçlarıyla beraber yakınlarının yanına gitti. Bazı aileler ise Ünye Belediyesi tarafından tahsis edilen Ünye Turizm Otelcilik Lisesi'ne yönlendirildi. Gerekli tedbirlerin alındığı site çevresinde jeoloji mühendislerinin yaptığı incelemeler sonucu binaya giriş konusunda ailelere bilgilendirme yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu´da sağanak etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Ordu´da sağanak etkili oldu (2)
Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı Ordu'da sel: Araçlar ve evler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı Ordu'da sel: ...
Ordu aşı haritasında maviye döndü
YEREL HABERLER Ordu aşı haritasında maviye döndü
Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"
YEREL HABERLER Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir ...
Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”
Ordu´da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Ordu´da sağanak etkili oldu
Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
YEREL HABERLER Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü
YEREL HABERLER Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata ...
Şiddetli yağmur pazar yerinde su baskınına neden oldu
YEREL HABERLER Şiddetli yağmur pazar yerinde su baskınına neden oldu
Lastik ayakkabılara fındık sezonu talep artıyor Bazı vatandaşlar fındık hasadında kullanmak için, bazı vatandaşlar ise gurbete gittikleri ülkelerde hatıra saklamak için lastik ayakkabı satın alıyor
YEREL HABERLER Lastik ayakkabılara fındık sezonu talep artıyor Bazı ...
Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor
Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve ...
Ordu’da sağanak
YEREL HABERLER Ordu’da sağanak
Fındık patozcuları mesaiye hazır Yılda bir kere 40 günlük sezonda çalışan patozcular, sezondan umutlu
YEREL HABERLER Fındık patozcuları mesaiye hazır Yılda bir kere 40 ...
Yavru baykuşlar koruma altında
YEREL HABERLER Yavru baykuşlar koruma altında
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
Meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı
Park halindeki otomobilde yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde yangın çıktı