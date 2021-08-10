Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor

İHA

Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor

Ordu’da, dün başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden şiddetli sağanak sonrası Ünye ilçesinde su baskını olan evlerde çalışmalar sürüyor.
Kentte, dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam ettiren şiddetli sağanak nedeniyle, bazı noktalarda küçük çaplı heyelanlar oldu. Ünye ilçesinde 96 daireli bir sitenin tahliye edildiği heyelan ve su baskınları sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki evleri de su bastı. Gece saatlerinde çalışmaların bir kısmını tamamlayarak 8 vatandaşı buradan tahliye eden Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri, sabah saatlerinde ise buradaki evlerde sel sularını boşaltmak için çalışma başlattı. Ekipler, vidanjör ve iş makineleri yardımıyla evlerdeki suları tahliye ederken, alanda ise temizlik çalışması başlattı.
Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilçe belediyelerinin de alanlardaki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu´da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
YEREL HABERLER Ordu´da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi, dağcılık ve tırmanış sporuna açılıyor
YEREL HABERLER Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre ...
Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum AFAD ve jeoloji mühendislerinin vereceği rapora göre hareket edilecek
YEREL HABERLER Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli ...
Altınordu’da asırlık yol hayali tamamlandı
YEREL HABERLER Altınordu’da asırlık yol hayali tamamlandı
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu son ile bitti Ordu’daki baba, İtalya’daki oğlu ile 36 yıl sonra kavuştu
YEREL HABERLER İtalya’dan Türkiye’ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu ...
Ordu´da sağanak etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Ordu´da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da heyelan: 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Ordu'da heyelan: 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi
Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı Ordu'da sel: Araçlar ve evler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı Ordu'da sel: ...
Ordu aşı haritasında maviye döndü
YEREL HABERLER Ordu aşı haritasında maviye döndü
Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"
YEREL HABERLER Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir ...
Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”
Ordu´da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Ordu´da sağanak etkili oldu
Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
YEREL HABERLER Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü
YEREL HABERLER Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata ...
Şiddetli yağmur pazar yerinde su baskınına neden oldu
YEREL HABERLER Şiddetli yağmur pazar yerinde su baskınına neden oldu
Lastik ayakkabılara fındık sezonu talep artıyor Bazı vatandaşlar fındık hasadında kullanmak için, bazı vatandaşlar ise gurbete gittikleri ülkelerde hatıra saklamak için lastik ayakkabı satın alıyor
YEREL HABERLER Lastik ayakkabılara fındık sezonu talep artıyor Bazı ...
Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor
Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve ...
Ordu’da sağanak
YEREL HABERLER Ordu’da sağanak
Fındık patozcuları mesaiye hazır Yılda bir kere 40 günlük sezonda çalışan patozcular, sezondan umutlu
YEREL HABERLER Fındık patozcuları mesaiye hazır Yılda bir kere 40 ...
Yavru baykuşlar koruma altında
YEREL HABERLER Yavru baykuşlar koruma altında
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
Meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı
Park halindeki otomobilde yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde yangın çıktı