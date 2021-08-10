Ordu için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Ordu’da sağanak yağışların yeniden etkili olacağı bildirildi.

Ordu’da, iki gündür devam eden ve aralıklar etkisini sürdüren sağanak, tüm ilçelerde hasarlara yol açtı. Bugün itibariyle etkisini azaltan sağanak sonrası Meteorolojiden yeniden uyarı geldi. Yapılan uyarıya göre, 11 Ağustos tarihinde sabaha karşı başlayacak olan sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, “Yapılan son değerlendirmelere göre 11 Ağustos Çarşamba günü Ordu'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 2150 kilogram), batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 5175 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.